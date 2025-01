Buen inicio de las rebajas tras una gran campaña comercial navideña en Lleida

La mejor campaña comercial de Navidad de los últimos años en Lleida, donde las ventas aumentaron hasta un 8%, dio paso ayer a las rebajas de invierno, que en su primer día registraron una buena afluencia de clientes. Los comerciantes destacan que los compradores valoran cada vez más el trato personalizado y la atención presencial de las tiendas.

La mayoría de los comercios de Lleida dieron ayer el pistoletazo de salida de las rebajas de invierno, aunque otros ya hace días que las comenzaron, con muy buenas sensaciones después de vivir la mejor campaña de Navidad de los últimos años, en la que las ventas se incrementaron entre un 5% y un 8%. Y lo cierto es que la afluencia de compradores en las arterias comerciales de la capital fue alta e incluso delante de algunos establecimientos había aglomeraciones antes de que abrieran. “En general el 7 de enero suele ser el día de las devoluciones y poco más, pero nos ha sorprendido que durante toda la mañana ha habido bastante gente por el Eix Comercial y lo que es más importante, con bolsas”, aseguró ayer una comerciante de la calle Major. Por todo ello, los comerciantes prevén una buena temporada de rebajas y con la percepción de que los clientes cada vez prefieren más comprar antes en las tiendas físicas que en las online. Un cambio de tendencia que celebran y lo atribuyen sobre todo al trato y la atención personalizada que ofrecen.

La presidenta de los comerciantes del Eix, Montse Eritja, destacó que “el ambiente de hoy [por ayer] es muy positivo, con gente paseando por el Eix y con bolsas, y se debe en parte porque muchas tiendas no han empezado las rebajas hasta hoy pese a que legalmente las podían iniciar cuando quieran”. Reconoció que han tenido “una de las mejores campañas de Navidad de los últimos años” con niveles de venta similares a los de antes de la pandemia y que en estas rebajas “la gente sabe lo que quiere y en general no va a mirar a ver qué encuentran, sino que tienen fichado un producto desde hace semanas que ahora buscan rebajado, la percepción es que la gente tiene ganas de compras”. A su vez, Eritja corroboró que la ciudadanía cada vez busca más la atención personalizada de las tiendas. “Nos ha sorprendido positivamente, realmente la atención personalizada es un servicio que damos en todos los comercios físicos que no prestan otras modalidades de venta, es nuestro punto fuerte y la gente cada vez lo busca y valora más”, concluyó.

Por su parte, desde la asociación de comerciantes de la Zona Alta destacaron que el 40% de sus asociados ha tenido una campaña de Navidad por encima de las expectativas y que el inicio de las rebajas ha tenido la afluencia esperada. También constatan el retorno de la clientela a las tiendas físicas. “El ascenso de la venta online nos hizo daño, pero ahora esto se ha revertido y se valora mucho más el trabajo del comerciante que hace unos años. Quieren ese trato personalizado y buscan más calidad que cantidad y ahí es donde destacamos”, dijo una portavoz de la entidad.

Precisamente, todos los comercios consultados ayer por este periódico coincidieron en destacar que han experimentado un aumento de clientes que buscan el trato y la atención personalizada de las tiendas físicas.