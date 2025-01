Los comercios de barrio también viven una gran campaña navideña

Los comerciantes de Cappont, Pardinyes, La Bordeta y Balàfia coinciden en que esta última campaña de Navidad ha sido “mejor que la del año pasado, con mayores flujos de personas paseando por las calles y un incremento de ventas”, explica una portavoz de Pimec Comerç Lleida. Así, el aumento medio de entre el 5% y el 8% que celebran las tiendas del Eix Comercial y la Zona Alta no se ha concentrado solo en las calles más céntricas, sino que también ha llegado a los barrios. Sus asociaciones de comerciantes todavía no han acabado de cuantificar el incremento de sus ventas, pero reconocen que “este año ha habido mucho ambiente de Navidad y hemos estado un poco más saturados”. Los comerciantes valoran que el aumento del 40% en la iluminación navideña de las calles de la ciudad ha jugado a su favor durante la última campaña, y destacan que “el hecho de que la mayoría de tiendas céntricas se han esperado a después de Navidad para iniciar las rebajas nos ha ayudado mucho a repartir los clientes por toda la ciudad”.

Los más de 30 días de la campaña de Navidad son los más importantes del año para los pequeños comercios. Como ya afirmó el presidente de Pimec Comerç Lleida, Manel Llaràs, en función del sector pueden representar entre el 20% y el 50% de su facturación anual. En este sentido, Llaràs destaca que “la campaña de Navidad ha ido bien para todo el mundo, tanto para las principales zonas comerciales de la ciudad como los barrios y eso es algo que hacía muchos años que no veía”. Debido a estas buenas semanas de ventas, no descarta que comercios de barrio se sumen a hacer rebajas y descuentos estos días. “Normalmente las tiendas de proximidad no participan mucho en este tipo de campañas, pero dado lo bien que ha ido la Navidad es probable que se animen”, dijo el presidente de Pimec Comerç, que prevé un inicio de año “bastante potente” para el comercio en general.

Por otro lado, las tiendas de barrio también han notado que la clientela cada vez prefiere más la atención personalizada en vez de hacer compras online o en grandes superficies. Al respecto, Llaràs destacó que “las tiendas de barrio no han notado tanto ese incremento de ventas por Internet que si sufrió el Eix porque han sabido conservar su atractivo, que es la proximidad y la atención personalizada”. No obstante, admitió que “los consumidores cada vez dudan más de las rebajas online y prefieren las de las tiendas físicas, es así”.