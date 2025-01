Sanidad prevé limitar a un máximo de 17 horas las guardias médicas

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El ministerio de Sanidad se reafirma en el objetivo de acabar con las guardias médicas de 24 horas. La ministra Mónica García explicó ayer que uno de los elementos más importantes del nuevo estatuto marco que está negociando con los sindicatos es que la suma de jornada ordinaria y guardia no pueda superar las 17 horas. “Las guardias de 24 horas son completamente anacrónicas y ponen en riesgo la salud, no solamente de los profesionales, sino también de los pacientes que son atendidos”, afirmó García. Aseguró que su objetivo es dar flexibilidad para la adaptación a este nuevo sistema, pero sentenció que “mientras estamos hablando de la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media, nos estamos encontrando con profesionales que están haciendo 60 horas a la semana y las de guardia no les cuentan, creo que es una aberración”.

Otra de las novedades del documento que marcará las condiciones laborales de los sanitarios será la exigencia de exclusividad para los puestos de directivo profesional, como los jefes de servicio, quienes no podrán compatibilizar su trabajo en la sanidad pública con actividades en el sector privado. “Creo que tienen ya suficiente trabajo y responsabilidad, deben tener una mirada en la cual tengan una dedicación exclusiva al sistema sanitario”, dijo la ministra. Añadió que “no hacemos una restricción a los profesionales, pero sí a aquellos cargos que creemos que puedan tener un conflicto de interés”.

Asimismo, García afirmó que el nuevo estatuto marco garantizará una presencia equilibrada de hombres y mujeres en los órganos directivos del Sistema Nacional de Salud.

Por otra parte, el sindicato Infermeres de Catalunya reclamó ayer medidas urgentes para hacer frente a la “devastadora” falta de profesionales y alertó de que cerca del 40% de las enfermeras se plantean abandonar la profesión en los próximos diez años.