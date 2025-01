Construir el muro para que Cappont deje de ser inundable, en riesgo sin cuentas del Estado

Publicado por Marc Carbonell Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

El cada vez más posible fracaso en la aprobación de los presupuestos generales del Estado para este año “afectaría de forma sustancial” a las actuaciones que se deben llevar a cabo para rebajar la inundabilidad del río Segre, ya que “si no tenemos el apoyo del ministerio para la Transición Ecológica será bastante complicado asumir las obras que se deben llevar a cabo en el muro de Grenyana, resultantes del proyecto ejecutivo que ya se está acabando”. Esta obra es básica para que Cappont deje de ser considerado como zona inundable y pueda construirse el nuevo instituto. Lo explicó ayer el alcalde, Fèlix Larrosa, en una comida con periodistas en la que también dijo que “me preocuparía mucho que no se pudiera llevar a cabo el plan de barrios en el Centro Histórico si no se aprueban las cuentas de la Generalitat”. Detalló que el objetivo es construir 500 viviendas porque “la clave del Barri Antic es su habitabilidad”. No obstante, aseguró que ya hay en marcha 13 actuaciones para transformar el barrio.

Asimismo, anunció que el ayuntamiento se presentará a una convocatoria de 1.800 millones de euros para “actuar en espacios con una alta densidad de población que históricamente han estado sin proyectos de alto impacto” como los barrios de Instituts-Sant Ignasi, Escorxador, Universitat, Noguerola, Clot o la Mariola.

Respecto al plan de la estación, el alcalde explicó que “prácticamente tenemos listo el protocolo de colaboración con el Govern para la implantación de un edificio de servicios en el entorno del plan” que será el lugar de trabajo de unos 1.500 funcionarios. Por otra parte, reiteró que con el nuevo plan urbanístico (POUM) prevé ampliar el polígono industrial El Segre “hasta un millón de metros cuadrados” y aseguró que “en algunos casos, habrá nuevos sectores industriales que ya están vendidos antes de sacarlos a programación”.

Finalmente, celebró que “con el 40% del mandato completado ya hemos ejecutado o están en marcha el 52% de las medidas del plan de acción municipal”.

Reitera que la Fira y el Aplec se trasladarán definitivamente a la Hípica

Larrosa también reiteró su compromiso de trasladar la Fira a la antigua Hípica, emplazamiento actual de las Firetes, y explicó que se disolverá el consorcio que gestiona el Área Residencial Estratégica (ARE) entre Cappont y La Bordeta en pro de un nuevo proyecto vinculado con la modificación del plan general urbanístico (POUM) que deberá permitir crear un nuevo barrio con casi 4.000 viviendas y un recinto ferial de 110.000 m², de los cuales 50.000 serán de superficie cubierta.

“Será tecnológicamente avanzado, eficiente energéticamente y accesible”, detalló. No obstante, explicó que no se podrá materializar hasta que no se apruebe definitivamente el nuevo POUM, y añadió que este junio prevé dar luz verde a su avance. El alcalde explicó que “en el espacio que quedará libre en los Camps Elisis ganaremos zonas verdes” porque se ampliarán hasta el canal de Seròs, donde prevé habilitar un sendero siguiendo su cauce.

También planea transformar el espacio que ahora ocupan los pabellones “para facilitar más viviendas, especialmente de protección pública”. Larrosa confirmó que el Aplec del Caragol se trasladará también al nuevo recinto ferial. Asimismo, indicó que la planta baja del ‘nuevo’ Palau de Vidre estará lista entre marzo y abril para poderse utilizar durante las Festes de Maig, mientras que prevé inaugurar la primera planta durante las próximas Navidades. Finalmente, el alcalde comentó que pedirá una subvención de 1,2 millones a la Generalitat, en el marco del plan único de obras y servicios de Catalunya, para reformar el chalet modernista de los Camps Elisis y dotarlo de usos culturales y educativos.