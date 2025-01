La UdL cancela un polémico concurso creado por entidades españolistas

Publicado por ACNMarc Carbonell Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

La Universitat de Lleida (UdL) se vio ayer envuelta en una polémica tras hacerse público que había permitido celebrar en sus instalaciones un concurso de historia de España para alumnos de Bachillerato organizado por entidades españolistas: el sindicato de profesores de secundaria AMES, contrario a la inmersión lingüística; la entidad Aixeca’t, contraria al “movimiento secesionista catalán”; Historiadors de Catalunya, que cuestiona el relato independentista sobre la guerra de Sucesión y el Decreto de Nueva Planta; o la fundación Neos, que se define contraria a la eutanasia, al aborto, la ideología de género, la ley de memoria democrática y las leyes LGTBI.

La llamada Olimpiada Catalana de Historia de España se tenía que celebrar el próximo 21 de marzo, pero la UdL decidió finalmente retirar su colaboración porque la propuesta “no cumple con el perfil mínimo exigible para una universidad pública” al estar vinculada a entidades “fuertemente ideologizadas y con un sesgo notorio respecto a la visión de la historia, lo que es incompatible con el rigor académico propio de las universidades”. Así, la actividad no se podrá celebrar en la universidad y el premio no podrá ser la gratuidad de un año de matrícula, como estaba previsto. Un portavoz de la UdL explicó que “cuando se presentó la propuesta no estaba muy claro quiénes eran los patrocinadores, que tampoco facilitaron información muy completa sobre el concurso”.

Organizado por entidades contrarias a la eutanasia, el aborto, las leyes LGTBI o la inmersión lingüística

Fuentes de la UdL explicaron que la iniciativa nació de un profesor de historia incorporado recientemente al claustro de la universidad. Un compañero del mismo departamento aseguró que no tuvo ninguna noticia sobre la celebración de la Olimpiada hasta ayer, cuando se enteró por las redes sociales.

En un comunicado en X, la UdL reconoció “falta de control” porque el profesor envió la propuesta al vicerrectorado de Estudiantes y este la remitió al Consell Social, que la aprobó. El sindicato AMES ya organizó un concurso el año pasado en la UdL sobre lengua castellana.