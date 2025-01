La Paeria inicia un plan para restaurar la torre del Tossal de Moradilla

Publicado por Marc Carbonell Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

La Paeria ha puesto en marcha un proyecto para restaurar la torre del Tossal de Moradilla, cuya pared oriental se desplomó a mediados del pasado noviembre. Lo ha encargado a la arquitecta municipal Imma Castelló, que ayer acudió a una jornada técnica sobre el Tossal organizada por el Centre d’Estudis Comarcals del Segrià (CECS) en el Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI). Explicó que el plan de recuperación aún está en una fase muy incipiente, pero afirmó que es prioritario para el ayuntamiento y que esperan materializarlo durante este año.

“El patrimonio tiene un valor identitario muy significativo; si se deja perder olvidaremos parte de nuestra identidad y de dónde venimos. Desde el CECS llevamos más de cinco años reclamando actuaciones para salvar la torre”, explicó el arqueólogo Joan-Ramon González, que puso de manifiesto la “necesidad urgente” de restaurar la construcción datada de 1849. Valoró que “se pueden aprovechar las mismas piedras que cayeron colocándolas empastadas con mortero de cal, una técnica muy respetuosa que daría estabilidad a la construcción aunque al principio se vería que ha caído, por su color blanco”. Afirmó que la máxima prioridad ahora es evitar que se caiga la esquina sur-oeste.

Asimismo, González indicó que en la jornada se propuso crear “un pequeño recorrido señalizado por todo el Tossal, una forma de reivindicarlo que debe de ser respetuosa y no agresiva con la flora de la zona”. Al respecto, el profesor de la UdL Josep Antoni Conesa explicó que la planta Plantago loeflingii, considerada en peligro de extinción desde finales de 2023, se avistó por última vez en Catalunya el año 1993 en el Tossal de Moradilla. “Sus semillas pueden permanecer enterradas hasta una década, pero no germinan si no hay lluvias muy potentes durante la primavera”, explicó. Si no se vuelve a ver en los próximos 50 años, esta planta originaria de zonas áridas de Asia se declarará extinta en Catalunya.