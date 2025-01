Denunciadas 51 presuntas negligencias médicas en 2024, un 70% más en un año

Publicado por Marc Carbonell Lleida Verificado por Creado: Actualizado:

El Defensor del Paciente recibió el año pasado 51 denuncias por presuntas neglicencias médicas en los centros sanitarios de la provincia. Hubo un 70% más que en 2023, cuando se registraron 30, la cifra más baja de los últimos seis años. Las largas listas de espera continúan siendo el principal motivo de reclamación, seguidas de las quejas referentes a los servicios de Urgencias, cirugía general, traumatología, ginecología y obstetricia. En toda Catalunya hubo 1.783 denuncias por supuestas malas praxis, un 21% más que en 2023, de las cuales 66 fueron por la muerte del paciente. En Barcelona se registraron 1.487 reclamaciones, en Tarragona 185 y en Girona 60.

“Desde hace una década, la endeudada sanidad catalana no levanta cabeza por su insuficiente financiación. Ya va siendo hora de igualar el presupuesto sanitario al gasto real para poner fin al progresivo endeudamiento”, afirma la asociación. También señala que Catalunya duplica a la Comunidad de Madrid en el tiempo medio de espera para recibir una cirugía, “pero no es real mientras no exista una ley para que todas las comunidades contabilicen de la misma manera”, indica.

El Defensor del Paciente considera como una “prueba de un sistema sanitario inestable” que en la última década haya habido seis consellers de Salud, y valora como “complicado” el objetivo de conseguir cita con el médico de familia en 48 horas que ha fijado la consellera Olga Pané. La asociación pide “una financiación decente para la sostenibilidad” del sistema sanitario.

En todo el Estado, la asociación recibió 14.008 casos de presuntas negligencias, 2.017 más que en 2023, de los cuales 798 fueron con resultado de muerte (126 más que el año anterior). Los casos más habituales son errores de diagnóstico, intervenciones mal realizadas, altas precipitadas, antención deficiente, infecciones hospitalarias y retrasos en ambulancias.

Sindicatos médicos ven difícil limitar las guardias a 17 horas

El sindicato Metges de Catalunya y las formaciones homólogas de Madrid y Euskadi rechazan de forma conjunta el borrador de la ley de estatuto marco propuesto por el ministerio de Sanidad y piden un convenio propio para los facultativos. Metges de Catalunya considera que la implantación de las guardias de 17 horas que anunció la ministra Mónica García es “sumamente dificultosa”, y lamenta que la exclusividad obligará a los jefes de servicio a escoger entre el sector público y el privado.

Salud incorpora cuatro revisiones médicas antes de los 12 años

El departamento de Salud ha actualizado el calendario de visitas médicas preventivas, que incorpora cuatro revisiones adicionales en la primera semana de vida y a los 3, 10 y 12 años. También se reforzarán los cribajes con medidas innovadoras como la detección precoz de enfermedades cardiovasculares con riesgo de muerte súbita mediante un cuestionario y un electrocardiograma a los 10 años. Es una de las principales novedades del nuevo protocolo de la conselleria para promover la salud en la edad pediátrica y prevenir enfermedades.Por otra parte, el secretario de Salud Pública, Esteve Fernández, dijo que ya se ha llegado al máximo de la gripe, pero avisó de que se mantendrán tasas todavía elevadas durante 1 o 2 semanas.Paralelamente, según datos del ICS que avanzó TV3, el índice de consumo de antibióticos ha bajado un 19% en el hospital Arnau de Vilanova durante la última década.