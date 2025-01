Denuncian que un bloque de pisos de Llívia ya lleva seis meses sin luz

Vecinos de un bloque de viviendas de Llívia que se incendió el pasado agosto denuncian que desde entonces están sin electricidad en el edificio, tanto en las zonas comunes como en las viviendas, porque la propiedad se niega a hacer las reparaciones del cuadro eléctrico. Una situación que los 20 vecinos del bloque, situado en el número 1 de la calle Albareda, llevan soportando más de 6 meses y que ha obligado a algunos a alojarse con familiares, mientras que otros afrontan estos días con mantas, cargando sus móviles en bares, comprando generadores eléctricos y duchándose con agua fría, en el gimnasio o en casas de amigos. “Es triste vivir en una situación así en invierno”, lamenta un vecino.

La problemática empezó con el incendio del pasado 16 de agosto, que todo apunta que se originó por una manipulación ilegal del cuadro eléctrico y que calcinó el cuarto de los contadores, que ayer estaba exactamente igual que el día del fuego. “En el edificio hay varias pisos de la Sareb, y sabemos que está pendiente de adquirir todo el bloque a la actual propiedad, pero la operación está inmersa en un proceso judicial que lleva más de un año abierto y no sabemos cuánto durará y mientras tanto la actual propiedad no quiere asumir la reparación de la luz ni la Sareb puede actuar hasta que sea la titular de todo el bloque, y aquí estamos, sin luz y sobreviviendo”, lamenta otro vecino. Desde la Sareb señalaron que no puede hacer gestiones que corresponden a la comunidad de vecinos hasta que no se certifique el traspaso de todo el inmueble por orden judicial. Hasta entonces esta sociedad “no puede acceder a él, ni hacer gestiones en nombre de una propiedad que no le corresponde”. Añadieron que están pendientes de la resolución del proceso, pero que cuando hubo el incendio tenían acordado que “los inquilinos del anterior propietario iban a pasar a ser de la Sareb”.

La Paeria dice que seguirá mediando con la propiedad y los residentes del bloque para resolver esta situación

Los vecinos también critican a la Paeria. “El día del incendio nos dijeron que tendríamos luz a los dos días y no han hecho nada,” critican. Desde el ayuntamiento dijeron que, pese a tratarse “de un asunto privado”, seguirán mediando con la propiedad y los residentes para resolver esta situación.