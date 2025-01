El Santa Maria reevalúa a 1.500 alérgicos a la penicilina en Lleida y solo el 6% da positivo

El Hospital Santa Maria está haciendo pruebas a leridanos que están registrados como alérgicos a la penicilina desde hace muchos años y tras más de 1.500 casos analizados, solo un ha dado 6% positivo, lo que supone que únicamente este porcentaje son ahora realmente alérgicos a ese antibiótico. Así lo indicó ayer el jefe de sección de Alergología de este centro sanitario, Lluís Marquès, en el marco del Matí Al·lergològic ,una jornada con más de 130 asistentes que se celebró en el campus de Cappont y en la que residentes de esta especialidad presentaron casos “casos complicados”. Detalló que este estudio, financiado por Salud, forma parte del programa Proa para la reducción del uso de antibióticos. Explicó que las personas con la “etiqueta” de alérgicos a la penicilina (como la amoxicilina, por ejemplo), no pueden tomar este fármaco y derivados, “que son los de primera línea”, de modo que se debe recurrir a “antibióticos de reserva”. Y alertó que “si se abusa de otros antibióticos, se crean más resistencias bacterianas”, por lo que “desetiquetar” (a estas personas) permite reducir la resistencia. “Llevamos ya más de 1.500 casos de personas que llevan la etiqueta de toda la vida y solo nos sale positivo el 6%. Es una lástima llevar una etiqueta que es mayoritariamente falsa”, remarcó.

Asimismo, Marquès apuntó que el Matí Alergol·lògic se organiza de forma rotatoria en diferentes ciudades y que este año lo acoge Lleida en el marco del 30 aniversario del servicio de Alergología en el Santa Maria. “Al principio algunas pruebas no se hacían en Lleida y ahora casi no derivamos nada a Barcelona”, recordó, y apuntó que en la actualidad solo en algunos casos se envían muestras de sangre al hospital Vall d’Hebron para determinadas técnicas de análisis, sin que el paciente se tenga que desplazar. Señaló también que antes no se valoraban las reacciones alérgicas a la quimioterapia y ahora hacemos tratamientos de desensibilización, como publicó este diario, y también de desensibilización de alimentos.

El jefe del servicio de Alergología del Santa Maria afirmó que atienden al año unas 3.500 primeras visitas y más de 6.000 visitas sucesivas, actividad a la que hay que sumar las pruebas y tratamientos. Hace siete meses se inauguró un área de hospital de día para una mejor atención y control de las posibles reacciones. Además, señaló que cada año la prevalencia de la enfermedad alérgica aumenta entre un 1%y un 2% en todo el mundo por diferentes factores, como la alteración de las mucosas que nos protegen de lo que respiramos y comemos a causa de productos químicos, infecciones víricas o la contaminación.

Más de 15.000 aspirantes se examinan del MIR

Un total de 32.212 aspirantes optaron ayer a 11.943 plazas de Formación Sanitaria Especializada en todo el Estado, la mayor oferta aprobada por el ministerio de Sanidad (un 2,9% más). Del global de plazas, 9.007 corresponden a Medicina, distribuidas en 46 especialidades, y estaban convocados 15.106 titulados. un 63,90% mujeres. Medicina Familiar y Comunitaria es la especialidad con más plazas, con 2.508. Precisamente es la que cuenta con un mayor déficit en la sanidad pública. Al respecto, la consellera de Salud anunció que se está trabajando en una modificación del currículum de médico de familia para que pase más tiempo en la Atención Primaria y menos en el hospital. Considera que “eso permitirá sacar más plazas (de esta especialidad) el próximo año”.

Salud anima a vacunarse contra gripe y Covid por “solidaridad”

La consellera de Salud, Olga Pané, emplaza a los ciudadanos que no se encuentran entre los colectivos de riesgo a vacunarse contra la gripe y la Covid para crear un “efecto barrera”, ante la baja tasa de inmunización de este año. En Catalunya Ràdio, defendió que se trata de una cuestión de “solidaridad colectiva” y apostó por no centrarse solo en “las personas que pueden tener complicaciones, sino también en las que si contraen virus respiratorios los pueden transmitir a las que son de riesgo”.