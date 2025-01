La Paeria analiza si es viable un servicio público de bicis compartidas

La Paeria analiza la viabilidad de crear un sistema público de bicicletas compartidas en la ciudad (a modo del Bicing de Barcelona). Por ello, ha iniciado una consulta preliminar antes de una eventual licitación, que se prologará hasta el próximo 17 de febrero. En concreto, un análisis técnico sobre necesidades, requerimientos y condicionantes y otro económico sobre los costes de implantación, explotación y mantenimiento, así como una propuesta de mejora y otros aspectos técnicos.

En su informe justificativo, el ayuntamiento defiende que un sistema de bicis compartidas facilitaría los desplazamientos sostenibles y ayudaría a consolidar la bicicleta como alternativa al vehículo privado. También argumenta que fomentaría probar este medio de transporte “a usuarios nuevos y/o dudosos”, a un precio reducido. Asimismo, remarca que “Lleida dispone de una red de carril bici en gran parte de las vías principales de la ciudad, además de vías pacificadas que permiten el uso de la bicicletas” y subraya que la promoción del uso de la bici “ayudaría a la eficacia de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE)”, que desde inicio de año está vigente en el Centro Histórico. Al respecto, recuerda que la Paeria ha recibido una subvención de 11.807.830,79 euros, entre dos convocatorias de ayudas, para implantar medidas de descarbonización de la ciudad, como precisamente la ZBE y más carriles bici.

Usuarios de bicicletas piden que “no sea un nyap” e instan a mejorar antes la infraestructura

Un portavoz del colectivo En Bici per Lleida se mostró favorable a esta iniciativa porque “puede hacer aumentar los usuarios de la bicicleta y la movilidad sostenible”, pero al mismo tiempo “muy receloso”. “Nos preocupa que solo sean palabras de la Paeria porque, a la hora de la verdad, no vemos que haya una correlación entre lo que dicen que quieren hacer y lo que realmente hacen”. En todo caso, afirmó que un sistema público de bicis compartidas sería positivo, pero instó a que “no sea un nyap” para que no sea un “fracaso”. Apuntó que en ciudades similares como Reus o Girona “ya existe, pero allí tienen áreas peatonales más señalizadas y una red de carril bici mejor”. En este sentido, señaló que en Lleida “faltan enlaces entre los carriles bici porque circular ahora es como una gincana diaria”. Consideró que con una infraestructura segura se ganarían usuarios, pero también a la inversa, que con más usuarios se invertiría más en esta infraestructura.