Rebajas de hasta el 80% en el Eix Comercial de Lleida

ROGER BARRAGÁN

Los comerciantes del Eix Comercial dieron el pistoletazo de salida ayer a una nueva edición del Mercat de les Rebaixes, en el que 25 tiendas de ropa, alimentación y complementos montan paradas en la calle, delante de sus establecimientos, con el objetivo de vender sus últimas prendas de la temporada de invierno para acabar de rematar una “muy buena” campaña de Navidad, según valoró la presidenta de la asociación de comerciantes del Eix, Montse Eritja. Las tiendas ofrecen descuentos muy elevados, de hasta el 80%, en algunas tallas únicas y en las prendas que tienen más necesidad de liquidar, como las chaquetas. “Tenemos algunas a 59 euros que antes costaban 250”, indicó Àngels, dependienta de Lluna de Drap. “Este año nos está costando mucho liquidar las prendas de invierno porque cuando empezaron las rebajas en enero no hacía frío, sino que llegó en febrero, cuando las personas ya no suelen comprar chaquetas o piezas de abrigo”, valoró. Mientras, en Christine Boutique aseguraron que “la campaña de rebajas ha sido buena, hemos vendido casi todos los abrigos que teníamos”. Su encargada, Núria, añadió que “en esta campaña hemos constatado que los fines de semana han sido más flojos que el resto de días, algo que no solía ocurrir”.

Por su parte, Eritja valoró que “hemos tenido una campaña de Navidad estupenda, por lo que muchas tiendas no tenían tantos productos durante las rebajas”. Detalló que en la mayoría de los comercios hay descuentos mínimos del 50%, con ofertas más elevadas en productos descatalogados, de temporadas anteriores o tallas únicas.

Ayer había una notable afluencia de personas paseando por el Eix, pero tanto las comerciantes de Lluna de Drap y Christine Boutique coinciden en que quizás sería más eficaz celebrar el mercadillo a principios de mes, cuando las personas suelen tener más dinero. Asimismo, “echo de menos las campañas de publicidad que se llevaban a cabo hace años, con carteles por las calles que anunciaban el Mercat semanas antes de celebrarse”, afirmó Núria. “Tenemos que hacer descuentos muy grandes que no nos dejan nada de margen, pero nos ayudan a liquidar las prendas que cuestan más”, añadió Àngels.

El Mercat de les Rebaixes, que funciona entre las 10.00 y las 20.30 horas, continúa hoy y finalizará mañana.