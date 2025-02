Sucs y Raimat, contra el puerta a puerta

Los vecinos de las Entidades Municipales Descentralizadas (EMD) de Sucs y Raimat mostraron ayer su rechazo a la recogida puerta a puerta que quiere implantar el ayuntamiento a partir del próximo año con sendas manifestaciones que congregaron a alrededor de unos 260 vecinos. Unas protestas que tuvieron lugar el día antes de que el pleno de la Paeria debata aprobar inicialmente los pliegos de condiciones del nuevo contrato de limpieza viaria y de recogida de la basura.

La primera protesta fue en Sucs y asistieron 200 personas con bolsas de basura, silbatos y carteles que decían “els veïns diem no al porta a porta, reciclar sí, així no”. El alcalde de Sucs, Guillem Boneu, dijo que han recogido 230 firmas en contra del puerta a puerta y criticó que el ayuntamiento anunciara que aplicará este modelo en Sucs, Raimat y Llívia sin informar antes a los vecinos. “Creemos que con islas de contenedores, ya sean los actuales o que se abran con un llavero con chip, y concienciando a los vecinos se podría reciclar igual de bien o mejor que con el puerta a puerta”, dijo Boneu. Añadió que el hecho de tener que dejar las bolsas de basura en la calle “atraería a animales como gatos o ratas que romperían las bolsas, por lo que reciclar no serviría de nada y dejarían la vía pública llena de residuos”.

En Raimat se concentraron unos 60 vecinos con carteles que decían “Raimat vol decidir el porta a porta”; “si a la ciutat no funciona, al poble tampoc”; o “el porta a porta complica, no resol”. Leyeron un comunicado en el que criticaron que la Paeria “nos impone” este modelo “sin información clara ni tener en cuenta la realidad de este pueblo y sin consultarnos”. Señalaron que no les han dado ninguna explicación sobre el porqué de este sistema “que hace unos meses retiraron de Pardinyes y Balàfia”, y que “no es una cuestión de estar a favor o en contra, sino de reivindicar lo justo: información clara, participación y una gestión adaptada a la realidad de Raimat”. El alcalde de Raimat, Iván Fernàndez, se desmarcó de la protesta y se remitió al comunicado del martes, que pedía una consulta popular y mejoras en el servicio. Tanto Boneu como Fernàndez comparecerán hoy en el pleno, mientras que en Llívia no prevén protestas, por el momento. El alcalde, Fèlix Larrosa, no quiso hacer declaraciones ayer.

Protestas en Els Mangraners por el mal servicio de la línea L7 de buses

Vecinos de Els Mangraners denunciaron ayer el mal funcionamiento de la línea L7 de los autobuses urbanos, que conecta este barrio con el Secà a través de la ciudad, y amenazaron con manifestaciones si no se restaura la antigua línea L6 que unía el centro con este barrio periférico. “La gente está muy quemada, el bus cruza toda la ciudad y tarda más de 40 minutos para llegar al barrio y muchas veces va lleno y hay vecinos de Mangraners que no han podido subir, hemos pedido cambios varias veces y estamos cansados, necesitamos que vuelva la antigua L6”, dijo la presidenta vecinal, Pilar Sánchez.