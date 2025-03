Archivada la denuncia de ERC por un contrato sin concurso

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Oficina Antifrau de Catalunya ha archivado la denuncia que ERC presentó contra la Paeria por presuntas irregularidades en la adjudicación del contrato de revisión y actualización del plan estratégico del deporte. En el pleno de septiembre de 2024, el concejal republicano Xavier Estrada denunció que la concejalía de Deportes había adjudicado de forma directa este contrato de 15.000 euros a un concejal del PSC de Alcarràs. El organismo descarta el conflicto de intereses teniendo en cuenta el artículo 64 de la ley de Contratos del Sector Público y añade que la propuesta de adjudicación tiene su origen en una decisión tomada por un comité técnico de expertos del ámbito deportivo. Considera que se cumple la ley en cuanto al importe máximo del valor estimado del contrato y a la limitación temporal. También apunta que el conocimiento, currículum y experiencia profesional es un criterio válido para acreditar la idoneidad para ejecutar el servicio contratado. No obstante, advierte a la Paeria que “la adjudicación directa es un procedimiento que rompe con el principio de libre concurrencia” y apunta que “llama la atención” que otros planes estratégicos hayan sido licitados con publicidad y este no. El edil de Deportes, Jackson Quiñónez, exige a Estrada una rectificación pública. En cambio, Jordina Freixanet, líder de ERC, dijo que esta advertencia avala que no se hizo bien.