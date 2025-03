El director de Recursos Humanos de una empresa: “Lo que publicáis en redes lo ven los que contratan”

La mesa redonda de este lunes en la Escola del Treball de Lleida fue un aviso para navegantes sobre el uso de las redes sociales para los jóvenes que buscan empleo. “Os recuerdo a todos que la gente que hace las entrevistas de trabajo y de recursos humanos ven lo que hacéis en las redes sociales”, advirtió Ismael Bertran, de Plusfresc, que remarcó que portales como X, Instagram o Facebook “son una mochila que visten vuestra imagen, vuestra marca, por lo que se debe tener mucho cuidado con lo que se publica o se dice por allí”.

En este sentido, Bertran añadió que “yo he descartado candidatos porque he visto sus redes sociales y he considerado que no encajaban con lo que buscaba mi empresa”.

En relación a si la oferta formativa de los centros educativos coincide con las necesidades de las empresas, todos coinciden en que se ha mejorado mucho en los últimos años y cada vez más se alinea la oferta con la demanda. “Antes la empresa iba por un lado y la educación por otro, pero ahora los centros nos preguntan cada vez más qué queremos”, dijo Català, una opinión que también comparte Maurici. Sin embargo, Bertran lo suscribe a medias, ya que “hay necesidades específicas que no se están cubriendo, aunque es cierto que se ha mejorado mucho estos últimos años, todavía queda mucho camino”.

“Es más importante tener buena actitud que un buen currículum”

Tener una buena actitud y predisposición para trabajar abre más puertas que tener un currículum académico excelente. Este es uno de los mensajes que lanzaron los directores de Recursos Humanos de Actel, Plusfresc y Grup Pons a alumnos de la Escola del Treball en una mesa redonda que formaba parte de las actividades de la 12ª Setmana de l’Emprenedoria.

Una sesión en la que asistieron más de 60 alumnos que recibieron consejos de cara a su futuro laboral y cómo prepararse para una entrevista de trabajo o afrontar un nuevo empleo. Todos coincidían en el mensaje que lanzó Alba Maurici, responsable de Recursos Humanos del Grup Pons. “Hay gente que tiene un currículum de 10 pero luego no quiere hacer nada, es más importante tener una buena actitud que un buen currículum, las ganas de trabajar es lo que más valoramos”. Una opinión que compartieron sus homólogos de Plusfresc y Actel, Ismael Bertran y Núria Català respectivamente, que indicaron que es imporante conocer los puntos fuertes y débiles de cada uno a nivel laboral y que muchas veces “debemos mirar que la persona encaje allá donde va, además de tener en cuenta su formación y actitud”. En relación a si los jóvenes tienen buena predisposición para trabajar, Bertran señaló que “los horarios del comercio no les acaban de cuadrar con su idea de conciliación y es más fácil contratar a alguien con más experiencia en este sentido”. Maurici añadió que “tenemos dificultades para encontrar jóvenes que se adapten a nuestros horarios y condiciones, pero hay de todo”.