La Federación Vecinal revisará si Torreblanca afecta a casas

El presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV), Toni Baró, aseguró ayer que revisarán el plan director de Torreblanca para corroborar si la construcción de este polígono industrial afectaría a cinco viviendas de la partida de Quatre Pilans y si hay más casas afectadas. Una revisión que harán después de las quejas de la asociación de vecinos de Quatre Pilans (ver SEGRE de ayer) que criticó que el PSC se comprometió hace años a modificar la superficie del polígono para que no resultaran afectadas pero, al ver los documentos oficiales de la Generalitat, han visto que no ha sido así. “Se hicieron unas promesas que parece que no se han cumplido, por lo que revisaremos a fondo el caso, ya que nos dijeron que era un documento que se podía modificar y reubicar las áreas industriales”, aseguró Baró.