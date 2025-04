A juicio acusada de arrancar un diente a un hombre de un cabezazo

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Fiscalía solicita una condena de tres años y medio de prisión para una mujer acusada de arrancar un diente a un hombre que intentó mediar en una discusión. Está previsto que el juicio tenga lugar el próximo miércoles 9 de abril en la Audiencia de Lleida. La mujer está acusada de un delito de lesiones y un delito leve continuado de coacciones.

Los hechos, según el escrito de acusación del Ministerio Público, tuvieron lugar en julio del año 2021 en un establecimiento de la capital del Segrià. Concretamente, el día 18 la mujer se presentó en el local “regentado por dos personas con las que se discutió para que le entregaran la caja registradora. Además propinó golpes al mobiliario del establecimiento con ánimo de amedrentar a los presentes”, según la Fiscalía. Una persona le exigió que saliera y, como no lo hizo, “un cliente se interpuso en la discusión, propinándole la acusada un cabezazo en la boca”, según la Fiscalía. A consecuencia del golpe el hombre sufrió la fractura de una pieza dental que requirió tratamiento, le causó un perjuicio estético y le tuvieron que implantar una nueva pieza. Además, la mujer habría vuelto dos días después al establecimiento y supuestamente amedrentó a la propietaria. Por todo ello, el Ministerio Público solicita una condena de tres años y medio por un delito de lesiones y una multa de 1.350 euros por un delito continuado leve de coacciones. Además reclama que indemnice a la víctima con 9.677 euros por el perjuicio ocasionado.

Cabe recordar que la Audiencia condenó en febrero al responsable de un bar de Tremp a cuatro meses por lesionar a un cliente que causó un altercado en su establecimiento en agosto de 2022. El vecino de la capital del Pallars Jussà fue condenado en juicio por conformidad. El condenado aseguró a este periódico que “mi intención no era hacerle daño pero estaba molestando e increpando al resto de clientes mostrándoles sus genitales y vídeos pornográficos después de consumir droga en la terraza, por lo que no me arrepiento”.