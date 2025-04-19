Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

Lleida vivirá este miércoles, 23 de abril, una nueva edición de la Diada de Sant Jordi con una gran presencia en la calle, especialmente en la avenida de Francesc Macià y en la Rambla de Ferran que se convertirán, en los principales epicentros de la jornada. La avenida de Francesc Macià acogerá las paradas profesionales de los sectores de la flor y del libro, mientras que la Rambla de Ferran volverá a ser el espacio destinado a las entidades. Además, se distribuirán paradas en otros puntos de la ciudad, sumando un total de 203, una cifra que supone un incremento del 10% respecto del año pasado, cuando se autorizaron 184.

Les paradas abrirán al público a partir de las nueve de la mañana. Entre las solicitudes tramitadas a la Concejalía, destacan 44 paradas de venta de libros, de las cuales 23 corresponden a librerías y editoriales que estarán situadas principalmente en la avenida de Francesc Macià y ante sus establecimientos. Les otros 21 corresponden a entidades sociales, centros educativos o culturales que ofrecerán sus propias publicaciones. Con respecto a las flores, habrá 68 paradas: 33 pertenecientes a floristerías, que también se situarán en la avenida y ante los comercios, 7 de centros educativos y 28 de entidades sociales y culturales, estas últimas repartidas por diferentes espacios de la ciudad. Les 91 paradas restantes ofrecerán productos diversos relacionados con Sant Jordi o provenientes de entidades y establecimientos, como el Gremio de Panaderos de las Tierras de Lleida, que pondrá en venta el tradicional Pan de Sant Jordi.

El Ayuntamiento de Lleida también participará activamente en la jornada con su propia parada institucional en la avenida de Francesc Macià. Allí se regalará el volumen número 21 de la colección Escama de Dragón, con relatos de los autores Francesc Baena, Alexandra Cuadrat, Annabel Encontra y Montse Milan. Además, se entregará un punto de libro en homenaje a la poeta leridana Rosa Fabregat, recientemente desaparecida.

La programación cultural relacionada con la Festividad de Sant Jordi, que se extenderá del 22 al 27 de abril, se puede consultar a la página web de la Concejalía, donde se incluyen actividades para todos los públicos y propuestas literarias y artísticas vinculadas a la festividad.

Con respecto a la movilidad, la Guardia Urbana ha diseñado un dispositivo especial para ordenar el tráfico y minimizar las afectaciones en la zona de la Rambla de Ferran y la avenida de Francesc Macià. A partir de las 7 de la mañana se cortará la circulación en estos tramos, con excepción del tramo de la Rambla de Ferran a partir de General Brito, que se mantendrá abierto en dirección a la estación. En sentido hacia el Puente Viejo, el corte será total desde la calle Anselm Claver, así como desde la avenida del Segre, entre las calles Lluís Roca y Riquer. Los vehículos sólo podrán circular por la calle General Brito hasta la calle Príncep de Viana y, en sentido Puente Viejo, por la calle Comerç hasta la calle Riquer para acceder de nuevo a la avenida del Segre en dirección a Pardinyes. También se podrá acceder a la calle Democràcia, pero sólo desde la calle General Brito.

Los paradistas tendrán acceso para montar las paradas entre las 7 y las 8:45 de la mañana, y a las 9 los vehículos tendrán que haber sido retirados. El desmontaje se podrá iniciar a partir de las 20:30 horas, y la reapertura al tráfico se producirá entre las 21 y las 22 horas.