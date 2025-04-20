Lleida impulsa la biodiversidad urbana con el proyecto “Basses i Torres”

La actuación tiene el objetivo de renaturalizar balsas urbanas ya existentes y la colocación de elementos para favorecer la biodiversidad urbana, como son hoteles de insectos y torres de biodiversidad con cajas nidos para diferentes especies.Ayuntamiento de Lleida

El Ayuntamiento de Lleida inicia este mes de abril el proyecto “Basses i Torres”, una actuación para renaturalizar varios espacios verdes urbanos y favorecer la biodiversidad en la ciudad. La iniciativa incluye la mejora de tres albercas urbanas en los parques de Santa Cecília y Campos Elíseos, la creación de una nueva balsa para anfibios en el Parque de la Media, y la instalación de cuatro torres de biodiversidad con cajas nido en el Parque del Agua y a los bosques urbanos de Balàfia, Cappont y Magraners.

El proyecto también contempla la colocación de cinco hoteles de insectos en diferentes puntos verdes de la ciudad, y la plantación de unas 1200 plantas acuáticas, entre especies palustres, flotantes y sumergidas.

Con una duración prevista de dos meses y un presupuesto de 33.153,96 euros, esta actuación se enmarca dentro del proyecto URBAN-NAT Lleida, con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del MITECO y financiación europea del fondo Next GenerationEU. El objetivo es fomentar la presencia de especies autóctonas, adaptar el entorno al cambio climático y potenciar el uso social de los espacios verdes de la ciudad.