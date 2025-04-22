El ayuntamiento de Lleida anuncia que construirá una nueva balsa en el parque de la Mitjana

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Lleida anuncia que pondrá en marcha un nuevo proyecto nombrado "Balsas y Torres", con el objetivo de renaturalizar balsas urbanas que ya existen, ubicadas en los parques urbanos Santa Cecília y a los Camps Elisis.

Por otra parte, ha anunciado que se construirá una balsa nueva para anfibios en el Parque de la Mitjana. Con respecto a las torres de biodiversidad, se instalarán cuatro, repartidas entre el Parc de l'Aigua y los bosques urbanos de Balàfia, Cappont y Magraners, con sus respectivas cajas nido para diferentes especies.