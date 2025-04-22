Bancos deteriorados afean el paisaje de l'Horta de Lleida

Publicado por SEGRE Creado: Actualizado:

El deterioro del mobiliario urbano en la zona de l'Horta de Lleida se ha convertido en un problema recurrente que afecta a la imagen del entorno rural de la capital ilerdense. Un lector ha enviado una fotografía que evidencia el mal estado de conservación de varios bancos situados en las proximidades de la parada del autobús urbano en la Creu del Batlle, sumándose así a las múltiples denuncias vecinales sobre el abandono que sufre esta área periurbana tan característica del paisaje leridano.

Esta nueva denuncia ciudadana pone de manifiesto una situación que viene repitiéndose desde hace tiempo en diversos puntos de l'Horta, donde el mantenimiento del mobiliario urbano y los espacios públicos parece haber quedado en un segundo plano. La imagen compartida muestra claramente cómo estos elementos, fundamentales para el descanso de los usuarios del transporte público y vecinos de la zona, presentan un aspecto degradado que deteriora notablemente la estética del entorno y disminuye la calidad de los servicios municipales en esta área.