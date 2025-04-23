Trabajos en un puente del camino de Grenyana

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Operarios llevaron a cabo trabajos ayer en el puente del camino de Grenyana que cruza el canal de Seròs. Tres empleados de una empresa especializada en la fabricación e instalación de elementos de señalización trabajaron en la zona donde se encuentran las barreras quitamiedos en un lateral del puente, cuyas barandillas fueron destrozadas por un camión en mayo de 2024. El ayuntamiento las repuso con barreras New Jersey (de hormigón). La junta vecinal del camino de Grenyana pidió ampliar el puente a causa de los atascos que camiones generan frecuentemente en la zona porque no pueden cruzarlo al ser demasiado estrecho, como ya publicó este diario. Cerca del acceso hay un cartel que prohíbe la circulación a los vehículos de más de 5,5 toneladas, y la Paeria indicó que “está previsto revisar la señalización y, si se considera necesario, reforzarla”.