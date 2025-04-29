Los CAP y hospitales de Lleida funcionan con normalidad al día siguiente del apagón eléctrico

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Al día siguiente del apagón eléctrico en el conjunto del país, los hospitales y centros de atención primario de la ciudad de Lleida funcionan con normalidad y sin incidencias destacables, excepto alguna incidencia telefónica. En el Hospital Arnau de Vilanova y el CAP Onze de Setembre la actividad se desarrolla como cualquier otro día normal. Usuarios consultados por la ACN han admitido que dudaban de si podrían recibir atención después de la situación generada ayer, pero todos se han mostrado satisfechos con el servicio que han recibido.

Juan Manuel Paquico ha explicado que ayer descartó acudir a la visita rutinaria que tenía al hospital Arnau, "guiado por las recomendaciones que estaban haciendo", y que este martes hay ido y le han reprogramado para otro día.

La única consecuencia visible del apagón eléctrico y de las comunicaciones este martes en el Arnau de Vilanova son los carteles que hay repartidos por todo el parking subterráneo y donde se puede leer que sólo se admite el pago en efectivo porque "las tarjetas de crédito no funcionan por la caída de la red". Algunos parquímetros de la ciudad tampoco permiten pagar con tarjeta por falta de conexión.

En el interior de los centros sanitarios, sin embargo, la situación es la de un día normal. Este lunes el Arnau de Vilanova priorizó la atención urgente, pero pudo funcionar con relativa normalidad gracias a los grupos electrógenos que le permiten operar desconectado de la red eléctrica general. Este martes por la mañana el goteo de usuarios era el de un día normal en el centro sanitario de referencia de la demarcación.

Salud destaca que la situación "ya está próxima a la normalidad"

En declaraciones a la ACN el director de sector de la Región Sanitaria de Lleida, Ramon Piñol, ha explicado que la situación este lunes ya está "próxima a la normalidad". En el caso de los hospitales, ha destacado que los planes de protección por contingencias especiales funcionaron con generadores y se mantuvieron operativos las urgencias, radiología, las UCI y otras áreas de críticos y los quirófanos de urgencias.

Sólo alguna actividad programada durante la tarde se redujo y, según Piñol, los diferentes centros vuelven a poner fecha a las citas, ha añadido. Al mismo tiempo, ha explicado que se reforzaron los equipos quirúrgicos y se destinaron profesionales de la actividad programada en equipos de urgencias, y todo el personal de guardia localizada acudió a los hospitales.

Piñol ha indicado que en aquellos centros sin electricidad se ofreció "la atención que hacía falta" y se utilizaron las redes de radio del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) para comunicarse. "Las ambulancias estaban en las puertas de los centros y a través de la radio se hacían las comunicaciones urgentes por si hacía falta hacer algún traslado o intervención", ha explicado.

Mediante estas comunicaciones, ha señalado, se pudieron atender las demandas de alguna residencia de personas mayores donde los concentradores eléctricos habían dejado de funcionar y había que sustituirlos por bombonas de oxígeno. Según Piñol, se desplazaron cuatro residentes a una residencia de Alpicat y algún otro en el hospital para garantizarles el suministro.

Este lunes todavía se arrastran problemas con las comunicaciones telefónicas y algunos equipos todavía se tienen que acabar de poner en marcha después de la interrupción energética. El director de sector ha añadido que la atención intermedia y el servicio de salud mental también se han recuperado después de haber funcionado "con normalidad" este lunes.