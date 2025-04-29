Farmacias no pudieron dispensar medicamentos durante el apagón

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Las farmacias no pudieron ayer dispensar medicamentos debido al fallo del suministro eléctrico. Algunas con las que pudo contactar este diario explicaron que el sistema del que disponen pudo funcionar durante una hora aproximadamente y después ya no pudieron dispensar más medicamentos al no tener acceso informático. En otras, los trabajadores se tuvieron que quedar dentro del establecimiento, medio a oscuras, al no poder cerrar las puertas automáticas.