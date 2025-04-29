La Universidad de Lleida prevé que la actividad en sus centros se haga "con la máxima normalidad posible" este martes

Publicado por redacció Creado: Actualizado:

La Universidad de Lleida (UdL) prevé que la actividad laboral y académica en sus centros se haga "con la máxima normalidad posible" este martes si se confirma que el suministro eléctrico está asegurado. Sin embargo, el consejo de dirección recomienda no hacer actividades evaluables durante la jornada y suspender la actividad académica en aquellos centros que todavía puedan verse afectados por problemas derivados del corte eléctrico. En varios tuits en la red X, la institución ha lamentado que las actividades se hayan tenido que detener este lunes "en un contexto precario para hacer circular la información".

En caso de que persistan los cortes de suministro eléctrico, la UdL ha acordado que el PDI y el PTGAS que pueda preste su servicio en modalidad de teletrabajo desde su domicilio. Además, las bibliotecas permanecerán cerradas mientras perdure el problema con el suministro eléctrico.

Allí donde no haya suministro la UdL operará en servicios mínimos y acudirán a trabajar presencialmente a los responsables de servicios comunes de cada campus y las personas que estos consideren necesarios.