El Screenbox reforzó el bar y las librerías cerraron

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los establecimientos del sector cultural de Lleida vivieron el apagón de formas diversas. El complejo Screenbox, que tuvo que suspender la mayoría de proyecciones previstas hasta las 19.00, cuando al fin recuperaron la luz. El equipo de trabajadores del cine colaboró con los del servicio de bar para atender al centenar de personas que pasaron por el local en busca de refugio y comida, aseguran sus responsables. Por otro lado, los trabajadores de la librería la irreductible no pudieron abandonar el establecimiento hasta la 1.00 de la madrugada, ya que “no había manera de cerrar la puerta ni de bajar la reja”, explicaron. En el caso de la Caselles, pudieron activar la reja manualmente al mediodía y ya no abrieron sus puertas por la tarde. Por su parte, La Fatal decidió cerrar a las 18.00.