Uno de cada cinco leridanos de entre 18 y 24 años no ha acabado la ESO

Según un informe con datos recopilados entre 2011 y 2021

Imagen de archivo de un aula vacía.Lleonard Delshams

El abandono escolar en personas de entre 18 y 24 años que no han completado la ESO y no han seguido formándose en Lleida ronda el 20,4%, según un informe estatal publicado ayer por las Fundaciones Ramón Areces y Sociedad y Educación en base a los datos recopilados entre 2011 y 2021. Una cifra que la sitúa como la segunda mejor provincia de Catalunya, ya que solo Barcelona (16,6%) está por debajo, mientras que Tarragona (21%) y Girona (25,8%) lo superan. 

En el conjunto de Catalunya, este registro ha bajado ligeramente los últimos años. El estudio también constata que el abandono en las provincias del sur de España y en las islas es más de un 30% superior a las del norte y noroeste. Prueba de ello es que en Guipúzcoa este valor se situó en el 7,1% en 2021, mientras que en Almería fue del 32,9%.

