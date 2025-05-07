Empiezan los trabajos para el nuevo pabellón de la Fira de Lleida: deberá estar listo para este otoño

Las obras para construir el nuevo pabellón de Fira de Lleida han empezado esta semana y ayer operarios de la empresa adjudicataria encargada de construir la losa y los cimientos sobre la que se levantará, Boscirem SL, ya estaban trabajando sobre el terreno. Este nuevo pabellón se levantará en el solar que hay entre las calles Camí de Picos y Gandesa, al lado de los pabellones 3 y 4, y será desmontable para trasladarlo en un futuro al nuevo recinto ferial que prevé habilitar el gobierno municipal en la finca de la antigua Hípica.

Los trabajos empezaron a principios de semana con el movimiento de tierras, la demolición de las pilonas que había en la finca y de parte del asfalto que hay junto al pabellón 4. Estos trabajos fueron adjudicadas a Boscirem SL por 657.797,15 euros, IVA incluido. Una vez esté construida la losa y los cimientos, se habilitará el nuevo pabellón, que correrá a cargo de la Unión Temporal de Empresas formada por Bové i Gili y De Boer y costará 2.483.316 euros. Deberá estar listo para el salón Municipàlia de otoño. Sin embargo, las obras podrían demorarse ya que otra firma que optó a este contrato recurrió su adjudicación al Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público.