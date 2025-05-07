Enésima mañana de retrasos en la alta velocidad por otras 2 nuevas incidencias

La enésima incidencia en la vía de la alta velocidad provocó ayer retrasos generalizados en los trenes con salida desde Barcelona desde primera hora hasta el mediodía y afectó a varios convoyes con parada en Lleida. Concretamente se registraron dos incidencias, la primera ocurrió a las 6.10 horas cuando se produjo una salida de eje de un tren vacío que salía del taller de Can Tunis, en Barcelona, mientras que la otra ocurrió en la infraestructura de l’Arboç, en el Baix Penedès, a las 7.05 horas. Estas provocaron que los trenes que en ese momento estaban en circulación tuvieran que limitar su velocidad, mientras que los que estaban pendientes de salir de Barcelona sufrieron demoras de varias horas que obligaron a recolocar a viajeros. La Plataforma d’Usuaris Avant Catalunya informó que el Avant Lleida-Barcelona de las 7.05 llegó a la Ciudad Condal con 31 minutos de retraso y el que salía a las 8.10 tuvo una demora de 10 minutos. Otros trenes sufrieron retrasos como el Alvia hacia A Coruña, que debía parar en Lleida a las 10.13 y no lo hizo hasta las 14.00 horas. La circulación empezó a normalizarse al mediodía, pero con demoras de aproximadamente quince minutos.

Esta incidencia ocurrió después de que este lunes un robo de cable en Toledo provocara retrasos generalizados en toda la línea de la alta velocidad.

Paralelamente, el ministerio de Transportes invertirá 15,48 millones en las obras de mejora para renovar los sistemas de señalización del tramo de alta velocidad entre Lleida y Madrid para mejorar su rendimiento.