TRIBUNALES

Le piden 12 años por un doble apuñalamiento

El acusado fue arrestado en septiembre de 2023 en Almenar. - JORDI ECHEVARRIA

La Fiscalía solicita una condena de 12 años de prisión para un hombre de 30 años que fue detenido por los Mossos el 16 de septiembre de 2023 en Almenar como presunto autor del apuñalamiento a otros dos durante la Festa Major de la localidad. Está previsto que el juicio se celebre el próximo miércoles en la Audiencia de Lleida.

El Ministerio Público le acusa de un delito de homicidio en grado de tentativa y un delito de lesiones con arma blanca. Una de las víctimas fue apuñalada en la espalda y la otra recibió varias puñaladas en el costado, esquivó una en el cuello y estuvo cinco días hospitalizada, dos de ellos en la UCI. El Ministerio Público solicita que el hombre –que ingresó en prisión– sea expulsado del país cuando haya cumplido dos terceras partes de la condena. Para las víctimas, reclama unos 16.000 euros de indemnización.

