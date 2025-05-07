Un joven de 25 años acosa a mujeres y ataca a urbanos con un punzón en Lleida

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana de Lleida detuvo ayer por la mañana a un hombre de 25 en Cappont acusado de acosar sexualmente a mujeres y agredir a policías, a los que intentó clavar un punzón. Dos policías resultaron heridos. El individuo fue arrestado como presunto autor de los delitos de acoso, acoso sexual y atentado contra la autoridad.

Ocurrió sobre las 11.00 horas en la avenida de Les Garrigues, en Cappont, cuando al parecer un individuo increpó, persiguió y acosó sexualmente a una mujer que trabaja en un establecimiento de la calle. La mujer se refugió en el local y una compañera alertó a la Guardia Urbana.

Hasta el lugar acudieron varias patrullas, que localizaron al sospechoso, que se mostró muy alterado. Posteriormente, sacó un punzón que llevaba escondido e intentó atacar a los policías. Posteriormente, cogió un ladrillo y amenazó con lanzárselo. Los agentes consiguieron reducirle aunque el hombre se resistió y golpeó a los policías, resultando dos de ellos heridos.

Los agentes se entrevistaron con las requirentes que denunciaron que hacía varios días que el individuo les increpaba, les seguía y les hacía comentarios de carácter sexual. También explicaron que se ponía delante del establecimiento con actitud desafiante, las insultaba y profería expresiones obscenas. Ante ello, el hombre fue arrestado por dos delitos de acoso –uno de ellos de carácter sexual– y un delito de atentado a agentes de la autoridad. El punzón tenía unos 20 centímetros.

El arrestado pasará próximamente a disposición judicial ante el juzgado de guardia de Lleida. Al parecer, esta no sería la primera vez que agrede a policías y ha sido investigado por morder a un policía en Alcarràs, según apuntaron fuentes solventes.