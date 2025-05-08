Junqueras: “La UdL juega un papel muy importante”

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, afirmó ayer en Lleida que entre las negociaciones que mantiene con el Gobierno central se encuentra “el compromiso de 150 millones anuales dedicados a la investigación, y en las próximas semanas esperamos poder mobilizar 110 millones pendientes del último ejercicio” para este fin. Lo afirmó durante su visita a las instalaciones de Agrotecnio, en el campus de Agrónomos de la Universitat de Lleida (UdL), donde se reunió con su director, José Antonio Bonet, el rector, Jaume Puy, y el director de Agrónomos, Jordi Graell. “Los centros de investigación de la UdL juegan un papel muy importante en nuestra economía, pero también en otros ámbitos como la medicina. Que sean capaces de generar alimentos que actúan como medicamentos es una demostración de su potencia”, celebró Junqueras.

Por otra parte, cuatro personas –cuyas identidades son confidenciales por el momento– han obtenido la punutación mínima en la convocatoria del proceso para seleccionar el próximo gerente del consorcio del Parc Agrobiotech durante los próximos cuatro años.