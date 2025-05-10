La investigadora García Carrizo: “Se puede vivir con 10 litros de agua al día por persona”

García Carrizo dio una conferencia ante cientos de escolares en el campus de Cappont de la UdL. - MARC CARBONELL

Lleida

La misión Hypatia II llevó este febrero a nueve científicas e investigadoras españolas a una estación experimental en el desierto de Utah, el Mars Desert Research Station, para simular cómo sería vivir en Marte durante dos semanas. Una de ellas, Jennifer García Carrizo, asistió ayer al Mercat de Tecnologia que se celebró en la Universitat de Lleida (UdL) para explicar su experiencia a más de 1.200 alumnos de Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP.

“Estuvimos aisladas con retrasos de 20 minutos en las comunicaciones, nos pusimos trajes de protección que pesan 15 kilos para salir al exterior, comimos alimentos deshidratados y restringimos el agua hasta comprobar que se puede vivir con 10 litros al día por persona”, señaló la investigadora de la Universidad Rey Juan Carlos. Asimismo, como comunicadora científica de la misión, García Carrizo está desarrollando un ‘tour virtual’ de la base estadounidense que espera estrenar a finales de este año.

El objetivo de Hypatia II es triple: “simular y ensayar protocolos para tener un conocimiento previo cuando se vaya a Marte, fomentar el compromiso con la sostenibilidad y visibilizar la importancia de la figura femenina en la ciencia, ya que solo el 3% de las personas que han salido fuera de una nave al espacio son mujeres y solo somos el 11% en las carreras científicas y tecnológicas”, afirmó García Carrizo.

Los alumnos que de los diferentes centros presentaron 40 proyectos que han trabajado durante el curso en el campus de Cappont, y este año participaron alumnos de Primaria por primera vez. Los de quinto de la escuela Espiga, por ejemplo, “hemos construido filtros de arena para entender cómo funcionan las depuradoras, hemos observado las lluvias de los últimos años y estudiado cómo afecta el cambio climático”, explicaron Mariona, Blau, Marc, Marcel, Miquel, Joan y Andreu, algunos de los alumnos.

La jornada se completó con las charlas de la meteoróloga Gemma Puig y del profesor de ingeniería ambiental Xavier Flotats, así como con 23 talleres sobre uso de drones, inteligencia artificial o ciberseguridad.