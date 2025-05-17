En libertad el líder de la red de pederastia Nanysex

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Álvaro Iglesias Gómez, el líder de la red de pederastia conocida como Nanysex, y de la que formaba parte el leridano Eduard Sánchez, alias Todd, lleva en libertad desde el pasado miércoles, cuando finalizó el cumplimiento de la parte final de su condena de prisión en el CIS (Centro de Inserción Social) de Alcalá (Madrid), informa ABC. Iglesias había sido inicialmente condenado a 58 años de prisión por cinco delitos de abusos sexuales y seis de corrupción de menores cometidos entre 2002 y 2004 en Murcia y Madrid, pero el Supremo redujo a 44 años y medio esa pena nominal que, en la práctica, se ha quedado en veinte. Sánchez acabó de cumplir la suya en 2024. Los miembros del grupo se ofrecían como canguros para acceder a sus víctimas, niños y bebés de los que abusaban en agresiones que filmaban para vender los vídeos en internet.