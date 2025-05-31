La junta vecinal de La Bordeta renunciará en bloque tras la fiesta mayor

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los miembros de la junta directiva de la asociación de vecinos de La Bordeta y su presidenta, Mari Carme Guerrero, dejarán sus cargos tras las fiestas mayores del barrio, que se celebrarán a finales de julio. Así lo comunicó la propia Guerrero, que señaló que deja el cargo tras 20 años “por motivos personales y porque me voy de Lleida y como en la junta estamos muy unidos se han querido solidarizar conmigo y han decidido irse todos”. Señaló que “nuestra idea era anunciar nuestra marcha el 7 de junio, ya que es el día de la comida del socio, pero no ha sido posible, pero esperábamos hacerlo con tiempo para que los interesados en coger el relevo preparen una buena lista”. Cabe destacar que Guerrero era una de las presidentas vecinales más veteranas de Lleida, con más de dos décadas en el cargo. Se inició en el mundo vecinal liderando las protestas para rehacer el puente sobre el ferrocarril de la calle Palauet y después asumió la presidencia del barrio. De hecho, llegó a disputar la presidencia de la Federación de Asociaciones de Vecinos (FAV) a Toni Baró, pero no salió elegida. También probó en la política municipal siendo la candidata de la Organización de Vecinos Independientes (OVI) en las elecciones de 2007, pero no consiguió representación.

Paralelamente, Guerrero denunció que la noche del jueves al viernes varios puntos de La Bordeta “tuvieron que aguantar un olor insoportable” procedente de una fábrica. “Cada verano ocurre lo mismo y el ayuntamiento lo sabe, pero no toma cartas en el asunto”, lamentó la presidenta vecinal. Por otro lado, también denunció que una familia de okupas “opera con total impunidad por el barrio asaltando casa tras casa” estos últimos meses y reclamó la intervención de la policía.