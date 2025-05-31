La Paeria impulsa charlas en los barrios para explicar las nuevas herramientas de comunicación con la ciudadanía

Cartel informativo de las sesiones informativas de los nuevos canales digitales de atención a la ciudadaníaAyuntamiento de Lleida

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

La Paeria de Lleida iniciará la próxima semana un ciclo de charlas informativas en los centros cívicos y locales sociales de todos los barrios de la ciudad con el objetivo de dar a conocer las nuevas herramientas de comunicación directa con la ciudadanía que se han puesto en marcha este mes.

Entre estas herramientas está el nuevo canal de WhatsApp de la Paeria, un xatbot para hacer consultas sobre el procedimiento de empadronamiento, y la actualización de la aplicación móvil Appunta, que permite comunicar incidencias en la vía pública.

El ciclo arrancará con tres sesiones iniciales: martes 3 de junio a las 19 h en el Centro Cívico del Ereta; miércoles 4 de junio a las 18.30 h en el local social de Ciutat Jardí; y jueves 5 de junio a las 18.30 h en el Centro Cívico de Pardinyes.

En total, se llevarán a cabo una quincena de charlas hasta mediados de julio, con próximas sesiones ya confirmadas al Secano de Sant Pere, Balàfia, el Clot, Cappont, Mariola, Mangraners y la Bordeta. También se están planificando charlas en otros barrios como Democràcia, Instituts-Sant Ignasi, Pius XII, l’Horta, Llívia, Sucs i Raimat.