Un coche desfrenado se empotra contra una floristería de la calle Bisbe Torres de Lleida

Enorme susto el que hubo a primera hora de la mañana de ayer en la calle Bisbe Torres, entre la avenida Catalunya y Governador Montcada, cuando un coche se empotró contra el escaparate de una floristería. Los servicios de emergencia fueron alertados a las 9.09 horas y hasta el lugar acudió la Guardia Urbana. Al parecer, la conductora salió un momento del vehículo y este fue bajando marcha atrás hasta empotrarse contra el escaparate. Ninguna persona fue atropellada. “Por suerte ha ocurrido minutos después de las 9.00 horas porque antes pasan muchos niños que van al colegio”, explicaron los responsables del establecimiento, que tuvo que cerrar este acceso y que dispone de otra entrada a la tienda.