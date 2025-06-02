El gran parque natural de Lleida con bosque de ribera, prados húmedos y pronto también con bar-cafetería

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El parque natural de La Mitjana de Lleida celebró este domingo su fiesta anual con numerosas actividades para familias, donde el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, anunció importantes novedades para este emblemático espacio verde. Entre los proyectos más destacados figura la próxima apertura de un servicio de cafetería-bar con terraza "para que la gente se sienta más confortable y con servicios en la zona y que, a su vez, sirvan para atraer a más visitantes".

Durante el evento, que alcanza ya su vigésima edición, Larrosa, acompañado por la teniente de alcalde Cristina Morón, destacó el potencial de este espacio natural pero también señaló la necesidad de nuevas inversiones. "La Mitjana es un gran espacio con mucha potencialidad pero también necesita inversiones", explicó el alcalde, quien adelantó que el gobierno municipal comenzará a trabajar en la concesión de este nuevo espacio de servicios y en la modernización del centro de interpretación "para hacer entender la biodiversidad de La Mitjana".

Participantes en la Festa de la Mitjana de Lleida.Santi Costa Domingo

A pesar de las altas temperaturas que han azotado Lleida estos días, la celebración contó con una notable afluencia de público. Las actividades comenzaron a primera hora con caminatas por el parque, jornadas de puertas abiertas en la estación de observación y anillamiento de aves, talleres sobre insectos y plantas autóctonas, visitas guiadas y diversas actividades infantiles, incluyendo cuentacuentos. La jornada se completó por la tarde con visitas teatralizadas que mostraron la historia y orígenes de este icónico espacio natural.

Un tesoro natural en el límite urbano

La Mitjana constituye una sorprendente área natural de 90 hectáreas que se extiende en el límite de la ciudad de Lleida. Declarada Área de Interés Natural en 1979, esta zona húmeda de tipo fluvial tiene como elemento más característico el agua, que ha favorecido el desarrollo de un frondoso bosque de ribera.

La flora del parque está compuesta por chopos, álamos, alisos y fresnos; plantas arbustivas como sauces, tamariscos o zarzas; y un estrato herbáceo donde abundan las lentejas de agua, la enea, el cañizo, el lirio amarillo y el junco. La fauna también representa uno de los grandes atractivos del espacio, con aves fácilmente observables como el pato cuello verde, la gallineta de agua, la gaviota, el martín blanco y la garza cenicienta.

El área es frecuentada por diversas aves rapaces como la arpella, el aguilucho e incluso el águila pescadora. Entre los anfibios y reptiles destacan la serpiente de agua, la serpiente escorpionera, la rana verde y el sapo. La fauna acuática incluye especies como el barbo y el lucio de río, mientras que entre los mamíferos pueden encontrarse jabalíes y zorros. Este entorno privilegiado ofrece un espacio ideal para pasear, practicar deporte y disfrutar de la observación de la naturaleza a escasos minutos del centro urbano.