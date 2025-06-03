Plan piloto en Lleida para instalar mil contadores ‘inteligentes’ de gas

La empresa Naturgy está llevando a cabo un proyecto piloto en Lleida para sustituir un millar de contadores analógicos por otros ‘inteligentes’ hasta finales de mes. Una actuación que hace a través de su distribuidora de gas, Nedgia, para conseguir una mejor eficiencia energética, seguridad y calidad en el servicio. Así lo informaron fuentes de la propia compañía, que detallaron que, una vez acabe esta prueba piloto, la previsión es afrontar la renovación de 46.000 contadores analógicos en Lleida ciudad, mientras que en el conjunto de la provincia prevé llegar hasta los 94.000. Sin embargo, todavía no tiene un plazo estimado para llevar a cabo esta última operación, ya que “dependerá de la orden ministerial, que está en fase de consulta pública” y todavía no se han publicado las bases que marcará los tempos.

El principal motivo de esta prueba piloto es, según informó Naturgy, que la mayoría de los contadores analógicos de gas están llegando al final de su vida útil y se ha diseñado un plan de renovación de forma ordenada “sin que afecte al suministro de los clientes”. Asimismo, el hecho de que muchos de estos se encuentren instalados dentro de las viviendas “dificulta la medición real y provoca otros problemas vinculados a la seguridad y privacidad” de los usuarios y del servicio. En el conjunto del Estado, Naturgy prevé renovar en los próximos años un total de 5,5 millones de contadores y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) estima que esto supondrá un ahorro para la sociedad de 110 millones de euros en eficiencia energética y reducción del impacto ambiental.

Entre las ventajas que ofrecen los contadores inteligentes la principal es que eliminan las estimaciones de lectura actuales, “lo que supondrá una mejora del servicio en los casos en que los contadores se encuentren en el interior de viviendas o zonas de difícil acceso”. Esto también permitirá agilizar los trámites vinculados a las altas y bajas del servicio, así como los cambios de comercializadora por parte de los clientes, y también mejorará la seguridad de las instalaciones. Por otro lado, según Naturgy, los nuevos aparatos también reducirán “las incertidumbres de las comercializadoras y sus desviaciones en las compras, lo que se traducirá en costes más bajos para los consumidores”.