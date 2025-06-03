Un vecino de Cervera de 62 años, la víctima del accidente laboral en una línea de tensión de ayer en Lleida

Publicado por Segre Imágenes: Jordi Echevarria Creado: Actualizado:

Un vecino de Cervera de 62 años falleció este lunes por la tarde al electrocutarse cuando hacía tareas de mantenimiento en una línea de media tensión en la partida de Rufea. El accidente laboral mortal ocurrió a las 16.14 horas. A consecuencia de la descarga, quedaron sin suministro 2.700 hogares de la capital del Segrià y Alcarràs, según informó Endesa.

El siniestro se produjo en una torre de media tensión (25.000 voltios) situada a la altura del número 137 de la partida de Rufea, en el camino municipal de Butsènit, según confirmaron los Mossos d’Esquadra. Al lugar acudieron ambulancias y un helicóptero medicalizado del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), dos dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y patrullas de los Mossos d’Esquadra, que se han hecho cargo de la investigación. Los servicios sanitarios le hicieron sin éxito maniobras cardiopulmonares para intentar reanimarle. Endesa explicó que el operario fallecido pertenecía a una empresa subcontratada encargada de hacer labores de mantenimiento de la línea. A consecuencia del siniestro, 2.700 abonados se quedaron sin suministro, que fueron recuperando poco después. A las 18.45 horas quedaban unos 50 afectados. Los Mossos informarán del suceso al juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Lleida, así como al departamento de Empresa y Trabajo, siguiendo el protocolo habitual en este tipo de casos.

Els Mossos s’han fet càrrec de la investigació. - JORDI ECHEVARRIA

En los últimos meses se han registrado tres siniestros laborales con fallecidos por electrocutación en la demarcación. Un vecino de Lleida de 41 años falleció el 27 de enero al sufrir una descarga eléctrica cuando hacía tareas de mantenimiento en una instalación automatizada de riego en Alpicat. Dos meses antes, el 27 de noviembre, un vecino de La Granadella también de 41 años perdió la vida al electrocutarse en una finca agrícola de Bovera cuando una máquina tocó unos cables.