Proponen un concurso de ideas para diseñar el nuevo recinto de la Fira

El Patronato de la Fundació Fira de Lleida está sondeando la posibilidad de convocar un concurso de ideas para definir cómo será el nuevo recinto ferial, ya que se trasladará el actual que hay en Cappont a los terrenos de la antigua Hípica. La propuesta del concurso de ideas fue a propuesta del alcalde y actual presidente del Patronato, Fèlix Larrosa, pero no se tomó una decisión defintivia al respecto de cómo se hará este proceso. Cabe recordar que este traslado comportaría el derribo de los pabellones actuales y una importante operación urbanística que ya está contemplada en el nuevo Plan de Ordenación Urbanística Municipal que ayer presentó Larrosa (ver página 7). Por otro lado, en la reunión también se habló de la necesidad de que Fira de Lleida pueda atraer más eventos y salones profesionales para mejorar sus ingresos, especialmente los años que no se celebra Municipàlia, para así garantizar su estabilidad financiera. También se informó que las obras del nuevo pabellón avanzan sobre el calendario previsto y que se podrá estrenar para Municipàlia, que será a principios de octubre. Este nuevo equipamiento se está levantando al lado del pabellón 4, entre las calles Camí de Picos y Gandesa, y será desmontable para que, una vez esté listo el nuevo recinto ferial, se pueda trasladar. El nuevo pabellón tendrá 2.400 metros cuadrados y ahora se están construyendo sus cimientos.