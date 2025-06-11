Jueces y fiscales se concentran contra la reforma del gobierno español y por la independencia judicial

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Jueces y fiscales de todo el Estado se han concentrado este miércoles en las puertas de diferentes sedes judiciales contra las dos reformas que impulsa el gobierno español. Consideran que ponen en riesgo la independencia judicial y la imparcialidad del Ministerio Fiscal. En este sentido, aseguran que las reformas servirían para regularizar centenares de jueces y fiscales sustitutos “sin garantías de mérito”, capacidad e igualdad. Eso, supondría un riesgo para la politización de la carrera judicial y fiscal. En las puertas de la Audiencia de Lleida se ha hecho una de estas concentraciones y el fiscal Juan Boné ha calificado de “perturbadoras” estas reformas y ha alertado de que la ciudadanía se verá perjudicada.

Según jueces y fiscales, las reformas también prevén la creación de opositores dependientes del poder judicial. Por todo ello, ven preocupando que la justicia pueda quedar debilitada y favorecer los “abusos de poder”. Asimismo, avisan de que una fiscalía sin independencia favorece a la impunidad en casos de corrupción. Por eso, ven las modificaciones como una fórmula para tener más controlada políticamente la fiscalía, ya que aumentarían las competencias del Fiscal General del Estado elegido por el ejecutivo español y se debilitaría así la garantía de la autonomía en las investigaciones.

Jueces y fiscales piden la retirada inmediata de ambos proyectos y al mismo tiempo un aumento de la dotación de jueces y fiscales para una justicia “más ágil y de calidad”. También quieren que haya “garantías reales” de independencia e imparcialidad.