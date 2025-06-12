Irene, Sherlyn y Melany: «Es un modelo diferente al que nos habían planteado»

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Las pruebas de acceso a la universidad (PAU) empezaron ayer para más de 2.400 leridanos que ‘estrenaron’ el nuevo modelo de exámenes que elimina casi toda la optatividad, ya que por primera vez todos los ejercicios son obligatorios y no hay posibilidad de descartar algunos u optar entre dos modelos de examen, como sucedía en varios hasta el año pasado.

Irene, Sherlyn y Melany

Estas tres alumnas del instituto Màrius Torres de Lleida salieron sorprendidas de los exámenes que se encontraron en el primer día de la selectividad. Después de acabar las primeras pruebas, explicaron a SEGRE que el modelo de examen con el que habían practicado antes de la PAU “no se corresponde” con el que se encontraron ayer.

“Entiendo que descuenten un poco por las faltas de ortografía, pero no que deban rebajar tantos puntos si uno se sabe el tema", se quejó Melany, que ha finalizado el Bachillerato Artístico y quiere estudiar el grado de Bellas Artes.