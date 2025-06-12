Maroa, Kiara y Khaoula: «Hemos ido al examen unpoco a ciegas»

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Las pruebas de acceso a la universidad (PAU) empezaron ayer para más de 2.400 leridanos que ‘estrenaron’ el nuevo modelo de exámenes que elimina casi toda la optatividad, ya que por primera vez todos los ejercicios son obligatorios y no hay posibilidad de descartar algunos u optar entre dos modelos de examen, como sucedía en varios hasta el año pasado.

Maroa, Kiara y Khaoula

“Es un examen muy importante para cualquier alumno porque te juegas entrar o no en la carrera que quieres estudiar, por eso, no tener claro cómo es el modelo de examen puede perjudicar mucho tu futuro”, señaló Kiara, que quiere acceder al grado de Psicología.

Para Khaoula, que quiere estudiar Derecho, cree que este modelo ha sido “justo”. Por su parte, Maroa indicó que las faltas de ortografía “no le preocupan” aunque “no tener información de la prueba me ha dificultado estudiar¨, declaró esta alumna que también quiere estudiar Psicología .