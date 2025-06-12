Marta y Martina: «He venido tranquila, los nervios sólo nos perjudican»

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Las pruebas de acceso a la universidad (PAU) empezaron ayer para más de 2.400 leridanos que ‘estrenaron’ el nuevo modelo de exámenes que elimina casi toda la optatividad, ya que por primera vez todos los ejercicios son obligatorios y no hay posibilidad de descartar algunos u optar entre dos modelos de examen, como sucedía en varios hasta el año pasado.

Marta y Martina

Marta y Martina, estudiantes del instituto Màrius Torres de Lleida, aseguraron que no tenían instrucciones muy “concretas” sobre el nuevo modelo de exámenes. “Ni el profesorado ni los estudiantes estábamos seguros de nada en general”, afirman. Añaden que “dos días antes del examen aún no teníamos claro cómo restarían puntos las faltas de ortografía”.

Eso sí, dicen que “los profesores nos han preparado bien pese a que sólo tenían un modelo de prueba para cada examen”. Marta quiere estudiar Diseño Gráfico y Martina se decanta por Comunicación Audiovisual.