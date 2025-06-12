Xavi y Josep: «Si aprendes a escribir bien, no te afecta cómo puntúen»

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Las pruebas de acceso a la universidad (PAU) empezaron ayer para más de 2.400 leridanos que ‘estrenaron’ el nuevo modelo de exámenes que elimina casi toda la optatividad, ya que por primera vez todos los ejercicios son obligatorios y no hay posibilidad de descartar algunos u optar entre dos modelos de examen, como sucedía en varios hasta el año pasado.

Xavi y Josep

"Al principio se decía que las faltas de ortografía no descontaban puntos, después se dijo que sí... Estas decisiones han llegado tarde", manifestó Josep.

Xavi señala que al no disponer de más modelos para prepararse, les han entrenado con exámenes de años anteriores. “ Si durante todo el curso has estado estudiando y siguiendo las clases es más probable aprobar”, añade.

Xavi, primero por la izquierda, quiere estudiar Administración y Dirección de Empresas (ADE) y Josep, a su lado, quiere cursar Ingeniería en Diseño Industrial de Desarrollo y Producto.