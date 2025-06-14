Gentrificación y Joan Alcover centran la prueba de catalán

Publicado por AZU M.G. Creado: Actualizado:

Más de 2.400 estudiantes de Lleida concluyeron ayer las pruebas de selectividad, que se han desarrollado con “normalidad y sin incidencias destacadas, aún con los nervios de su nueva estructura y la incertidumbre del alumnado sobre la penalización de las faltas de ortografía”, afirmó la coordinadora de las PAU en Lleida, Mariona Farré. La última jornada empezó para todos con el examen de Lengua Catalana y Literatura, que incluyó una redacción sobre un fragmento del texto ‘La gentrificació verda, el perill obviat’, del arquitecto Josep Maria Boronat, en el que expone como este fenómeno expulsa a aquellos vecinos de los barrios con un poder adquisitivo más bajo ante el aumento del turismo. También hubo preguntas sobre un fragmento del poema “Desolació” de Joan Alcover. También tuvieron que diferenciar entre una ‘auca’ y una ‘corranda’, entre otras cuestiones Los resultados se harán públicos el 25 de junio.