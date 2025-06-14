Primer paso para volver a cubrir la pista de La Bordeta

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La pista polideportiva de La Bordeta lleva sin cubierta desde el año 2018, cuando un temporal hizo que colapsara a las pocas semanas de que se instalara. Desde entonces no se ha repuesto. Primero, el consistorio llevó a los tribunales a las empresas que se encargaron de su instalación por considerarlas responsables del colapso, pero el juez solo “culpó” a la que redactó el proyecto. Desde entonces la pista está sin cubierta, pese a la insistencia de la asociación de vecinos, pero ahora el ayuntamiento ya ha empezado los trámites para poner fin a este “culebrón”. Y es que en la comisión de Gestión de la Ciudad del próximo miércoles se debatirá la aprobación de los pliegos de claúsulas administrativas y técnicas para redactar el proyecto para construir una nueva, una licitación que, salvo sorpresa, debería tramitarse sin problemas. Sin embargo, para que sea una realidad deberá aprobarse definitivamente en el pleno de finales de mes, sacar a concurso público la elaboración del proyecto, adjudicarlo y después licitar la obra y ejecutarla, por lo que aún deben pasar varios meses hasta que la pista polideportiva de La Bordeta tenga, al fin, la ansiada cubierta.

Paralelamente, la comisión del próximo miércoles también debatirá la aprobación inicial para licitar la gestión y mantenimiento de las ‘llars’ municipales de jubilados, denominados centros sénior para los próximos tres años por más de un millón de euros, así como el nuevo convenio entre la Paeria y la Agència de Residus de Catalunya, entre otros temas.