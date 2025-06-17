Marcha silenciosa por el Aula de Teatre de Lleida

Publicado por AZU M.G. Creado: Actualizado:

Un centenar de alumnos, padres y profesores del Aula de Teatre se manifestaron ayer en contra de la nueva concesión que propone la Paeria. La convocatoria organizada por el movimiento “Jovent per l”Aula”salió desde tres puntos: Auditori Enric Granados, calle del Carme y calle Sant Antoni; para reunirse finalmente en la plaza de la Paeria, donde leyeron un manifiesto en contra de la nueva concesión presentada por el ayuntamiento y que puede cambiar el actual modelo educativo y el equipo técnico.

La marcha hasta la Paeria fue silenciosa. “Hemos creído que el silencio era la mejor arma para hacer ruido, hablar desde el teatro, y ha hecho efecto. Ha venido mucha gente a preguntarnos”, declaró Martí Cobo, portavoz de “Jovent per l”Aula”. “Nuestra intención es hacer todo el ruido que podamos. Queremos que se sepa cómo se está tratando al teatro en Lleida”, concluyó. El manifiesto pidió que se garantice “una financiación digna, sueldos justos para el profesorado y una bolsa de trabajo que ofrezca estabilidad a todo el equipo” y “evitar que se precarice el sector”. Consideran urgente municipalizar el Aula de Teatre y evitar que “sea una entidad privada que funciona como si fuera municipal” añade el texto.

También denunciaron en el manifiesto que la Paeria continúa gestionando los requisitos para obtener becas destinadas a familias y colectivos vulnerables, pero que no asume el coste de estas y creen que usa esta cuestión como “fachada de política social”, mientras “traslada toda la responsabilidad económica a una entidad que no tiene medios para hacerle frente y desvirtuando la finalidad de las becas, poniendo en riesgo el proyecto educativo y precarizando aún más a los profesionales que lo sostienen”. La marcha y su manifiesto fueron la respuesta a la reunión del pasado viernes que convocó la Paeria para informar a padres y alumnos. “La escuela no debería ser un negocio, que es lo que plantea el actual pliego que propone la concejalía de Educación”, afirmó ayer a SEGRE tras la manifestación Alba Segura, componente del actual equipo gestor del Aula Teatre.