Muere un hombre en el incendio de un piso en la calle Príncep de Viana de Lleida

Los Bombers de la Generalitat trabajaron, anoche, en un incendio con una víctima mortal en un piso de Lleida. El aviso del incendio se recibió a las 23.15 horas en la calle del Príncep de Viana. El alertante informaba de que salía humo del balcón del primer piso de un edificio de planta baja y seis pisos.

Hasta el lugar se desplazaron cinco dotaciones con una quincena de efectivos (tres camiones de agua, la autoescalera y un vehículo de mando) que al llegar localizaron el incendio en un piso de la primera planta y humo en el cajón de la escalera. Se pidió a los vecinos de las plantas superiores que se confinaran al interior de sus domicilios y se iniciaron las tareas de extinción.

En el interior del piso, y cuando ya empezaban las tareas de ventilación, se localizó, sin vida, el cuerpo de un hombre. Se descartaron más víctimas en el interior así como afectación estructural del inmueble.

Se practicó también una apertura en el agujero de la escalera del edificio, por una claraboya, con el fin de forzar la ventilación natural y se comprobó con el detector de gases si la estructura estaba limpia de humos. También se revisó y ventiló el interior de una casa adosada en el Passatge de Roser de Flix.

Hasta el lugar del siniestro se desplazaron 5 indicativos de los Mossos d'Esquadra que se hicieron cargo de la investigación y de las tareas judiciales pertinentes. También se desplazaron dos unidades terrestres del Sistema d'Emergències Mèdiques así como efectivos de la Policía Local, que cortaron la calle, y de las compañías de servicios.