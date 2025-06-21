Quejas por falta de servicio médico en Els Mangraners

Publicado por AZU M.G. Creado: Actualizado:

Los vecinos de Els Mangraners denuncian que el consultorio médico del barrio no cubre las necesidades asistenciales. Alertan de la falta de personal médico estable, la carencia de Urgencias y dificultades para conseguir cita. La situación genera malestar, especialmente entre las personas mayores que tienen dificultades para desplazarse hasta el CAP de La Bordeta, el centro médico al que está asociado.

“Cuando abrieron nos obligaron a ir a este consultorio, cuando llamabas al CAP de La Bordeta por defecto nos enviaban aquí y ahora no nos dan servicio”, se quejó una usuaria. “Viene un médico un día a la semana o incluso cada dos semanas desde hace algo más de un mes y medio”, indicó otro, que añadió que “no nos dan servicio y nos obligan a ser atendidos por urgencia en La Bordeta y aguantar largas esperas porque vamos sin cita previa”. “Tampoco tenemos servicio de pediatría, yo me he cambiado a una mutua privada”, se quejó otra vecina. Otros reclaman más información y transparencia sobre las previsiones de mejora o reforma del consultorio, como indica una placa colocada en la fachada del centro. “Si no tenemos atención médica ¿para qué queremos una ampliación del centro? Que se ahorren el dinero”, destacó una mujer. “La remodelación no se hará pero el alcalde nos anunció en la fiesta mayor que plantean crear un CAP nuevo en el barrio”, explicó Pilar Sánchez, presidenta de la Asociación de Vecinos de Els Mangraners.

En respuesta a las quejas, fuentes del departamento de Salud explican que en ausencia del facultativo habitual, el centro ofrece atención médica dos días a la semana y cinco de enfermería. Las urgencias, fuera de ese horario, se derivan al CAP de La Bordeta, a 3,5 km, que dispone de todos los servicios de Atención Prrimaria. Salud argumenta que una parte de la población de Els Magraners, por decisión propia, no está vinculada al consultorio, sino directamente al equipo del CAP de La Bordeta. y detalló que tiene asignados 1.466 usuarios adultos.